Стали известны составы команд на матч чемпионата Англии.
Андрей Ярмоленко, getty images
04 декабря 2021, 13:40
В рамках пятнадцатого тура Английской Премьер-Лиги Челси на выезде сыграет с Вест Хэмом в лондонском дерби.
Противостоять команде Томаса Тухеля с первых минут не будет Андрей Ярмоленко — Дэвид Мойес решил оставить украинца в запасе.
Вест Хэм: Фабиански — Зума, Доусон, Диоп — Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон — Боуэн, Ланцини — Антонио
Запасные: Ареола, Масуаку, Ярмоленко, Крал, Нобл, Бенрахма, Форналс, Влашич, Эшби
Челси: Менди — Кристенсен, Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо — Зийех, Маунт — Хаверц
Запасные: Аспиликуэта, Лукаку, Баркли, Хадсон-Одои, Кепа, Вернер, Пулишич, Сауль, Сарр
Матч Вест Хэм — Челси состоится в 14:30. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.