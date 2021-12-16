Англия

Наставник Тоттенхэма эмоционально отреагировал отказ Премьер-Лиги пойти на встречу его команде.

Из-за вспышки коронавируса в лондонском Тоттенхэме УЕФА перенес, а затем отметил решающий поединок Лиги конференций "шпор" против французского Ренна.

Главный тренер лондонцев остался крайне недоволен действиями Премьер-Лиги в этой ситуации, крайне резко отреагировав на отказ организации пойти на встречу его команде и перенести матч с Лестером.

"Я считаю, что мы заслуживаем использовать свой шанс в матче против Ренна и попытаться пройти дальше. Поему мы должны платить за то, в чем нет нашей вины? УЕФА заявил, что нам необходимо провести этот матч до конца месяца.

Премьер-Лига отказалась переносить какую-либо игру с нашим участием, чтобы мы могли провести эту встречу. Персоналу и игрокам очень сложно принять это. Нашу базу открыли только в воскресение, а в моем распоряжении всего 13 человек.

Сегодня нас было 16, к нам присоединились ребята молодежного состава. Однако, я по-прежнему не понимаю действий АПЛ. Что мы сделали не так?", — приводит слова разочарованного Конте ESPN.

Матч Лестер — Тоттенхэм состоится 16 декабря, начало в 21:30 по киевскому времени.

Ранее отказ Премьер-Лиги перенести матч прокомментировал Брендан Роджерс.