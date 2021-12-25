Англия

Технология видеоассистента рефери повлияла на распределение мест в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии.

Прогресс цифровых технологий не обошел стороной и футбол, где теперь активно применяются видеоповторы при фиксации забитых мячей и различного рода нарушений.

В случае с Английской Премьер-Лигой система ВАР не так сильно повлияла на распределение место в турнирной таблице. К примеру, первая шестерка осталась без изменений, а вот в борьбе за выживание ВАР сослужила недобрую службу Ньюкаслу.

Интересно, что если бы не ВАР, то Эвертон сейчас располагался бы на восьмом месте с отставанием от Вест Хэма всего на два очка.

Самым "пострадавшими" от видеоассистента рефери можно считать именно "сорок", которые бы находились на спасительном 17-м месте.

Отметим, что команды имеют разное количество сыгранных игр из-за вспышек коронавируса.

Ранее подобное исследование провели в испанской Ла Лиге.