Французский специалист не сможет руководить своей командой в ближайших матчах.
патрик виейра, getty images
26 декабря 2021, 14:32
В 19-м туре Английской Премьер-Лиги Кристал Пэлас в гостях сыграет с лондонским Тоттенхэмом.
Главный тренер "стекольщиков" Патрик Виейра сдал положительный тест на коронавирус и не сможет руководить своей командой в поединке против "шпор".
Специалист уходит на самоизоляцию, поэтому пропустит минимум еще два будущих матча своей команды, сообщает Дэвид Орнштэйн.
Напомним, старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
Кроме того, Кристал Пэлас подавал заявку на перенос матча с Тоттенхэмом, но получил отказ.