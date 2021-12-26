Англия

Французский специалист не сможет руководить своей командой в ближайших матчах.

В 19-м туре Английской Премьер-Лиги Кристал Пэлас в гостях сыграет с лондонским Тоттенхэмом.

Главный тренер "стекольщиков" Патрик Виейра сдал положительный тест на коронавирус и не сможет руководить своей командой в поединке против "шпор".

Специалист уходит на самоизоляцию, поэтому пропустит минимум еще два будущих матча своей команды, сообщает Дэвид Орнштэйн.

Напомним, старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Кроме того, Кристал Пэлас подавал заявку на перенос матча с Тоттенхэмом, но получил отказ.