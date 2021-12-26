Англия

У хозяев нет достаточного количества здоровых футболистов.

Поединок 20-го тура АПЛ между Лидсом и Астон Виллой, запланированный на 28 декабря, перенесен — сообщил официальный сайт "белых".

Хозяева не смогут набрать достаточного количества игроков, поскольку большинство из них находятся на карантине из-за вспышки коронавируса.

Ранее по той же причине был перенесена встреча между Лидсом и Ливепулем.

Отметим, что заболел и наставник Астон Виллы Стивен Джеррард.