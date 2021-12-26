Англия 26 декабря 2021, 17:48 Матч Лидс — Астон Вилла перенесен У хозяев нет достаточного количества здоровых футболистов. Фото ФК Лидс 26 декабря 2021, 17:48 Поединок 20-го тура АПЛ между Лидсом и Астон Виллой, запланированный на 28 декабря, перенесен — сообщил официальный сайт "белых". Хозяева не смогут набрать достаточного количества игроков, поскольку большинство из них находятся на карантине из-за вспышки коронавируса. Ранее по той же причине был перенесена встреча между Лидсом и Ливепулем. Отметим, что заболел и наставник Астон Виллы Стивен Джеррард. Команды Астон Вилла Лидс Источники ФК Лидс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте