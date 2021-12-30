Италия

Защитник Вероны пополнил ряды заболевших футболистов.

Во время тестирования 30 декабря результат защитника Вероны Джанджакомо Маньяни оказался положительным — сообщил официальный сайт "мастиффов".

Сообщается, что игрок с симптомами заболевания, несмотря на прохождение вакцинации, находится в изоляции дома.

Маньяни встречал Рождество за пределами Вероны и не имел контакта с командой в последние семь дней.

26-летний защитник, выступавший ранее за Лумеццане, Сиракузу, Перуджу, Сассуоло и Брешию, последние два сезона защищает цвета Вероны, в составе которой провел в нынешнем сезоне 15 матчей (0 голов) во всех турнирах.