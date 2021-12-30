Италия

Клуб из Бергамо принял все меры согласно антиковидному протоколу.

Два члена команды Аталанты сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Клуб из Бергамо не стал разглашать имена заразившихся членов команды, но отметил, что принял все меры согласно актиковидному протоколу.

После 19 игр Аталанта, в которой выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на восемь баллов.

Следующий матч команда Джан Пьеро Гасперини проведет 6 января, когда дома примет Торино.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в сборную Серии А 2021 года по версии SofaScore.