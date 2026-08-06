Англія

Але італійці хочуть ще більше.

Англійський фланговий нападник Джонатан Роу на початку минулого сезону відзначився участю в бійці проти Адрієна Рабьо в роздягальні французького Марселя після матчу проти Ренна, на чому кар’єра обох гравців на лазуровому узбережжі добігла свого завершення.

23-річний виконавець після цього перебрався до італійської Болоньї й видав загадом непоганий сезон із 43 матчами, вісьмома голами та чотирма асистами.

Футболістом продовжили цікавитись на трансферному ринку, і зокрема англійський Евертон хоче повернути його на батьківщину.

"Іриски" навіть звертались із пропозицією до "россоблу" розмірі 30 млн євро, але отримали відмову.

Наступний крок Евертон найближчим часом планує здійснити вже із сумою в 35 млн євро.

Проте Болонья стоїть на своєму й готова говорити предметно лише від 55-60 млн євро.