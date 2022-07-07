Англия

"Хаммерс" підсилили опорну зону гравцем з Чемпіоншипу.

Вест Гем на своєму офіційному сайті оголосив про придбання одного з лідерів Суонсі півзахисника Флінна Даунса.

Футболіст підписав з "молотобійцями" довгостроковий контракт на п'ять років — до літа 2027 з опцією продовження на один рік.

"Це сюрреалістичне відчуття — приєднатися до клубу, за який я вболівав із дитинства. Це мій клуб, тож я в захваті. Я радий бути тут і не можу дочекатися, щоб почати грати за Вест Гем.

Я хочу бути найкращим, і це прекрасна можливість випробувати себе проти найкращих гравців Прем’єр-ліги", — прокоментував футболіст трансфер.

За неофіційними даними, Вест Гем заплатив Суонсі за 23-річного опорника 10,5 мільйони євро. На його рахунку у минулому сезоні 38 матчів, один гол та два асисти.