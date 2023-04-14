Мерсисайдці хочуть освіжити склад.
Бредлі Барколя, getty images
14 квітня 2023, 21:47
Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мерсисайдці націлились на талановитого вінгера Ліона Бредлі Барколя.
Зазначимо, що в цьому сезоні футболіст провів 25 матчів, в яких відзначився сімома голами та чотирма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мейсон Маунт залишається однією з ключових цілей Ліверпуля.