Англія

Мерсисайдці хочуть освіжити склад.

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мерсисайдці націлились на талановитого вінгера Ліона Бредлі Барколя.

Зазначимо, що в цьому сезоні футболіст провів 25 матчів, в яких відзначився сімома голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мейсон Маунт залишається однією з ключових цілей Ліверпуля.