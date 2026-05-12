Захисник туринського Ювентуса Андреа Камб'язо потрапив до сфери інтересів провідних клубів англійської Прем'єр-ліги. Про це рапортують журналісти видання Teamtalk.

Захисник туринського Ювентуса Андреа Камб'язо потрапив до сфери інтересів провідних клубів англійської Прем'єр-ліги. Про це рапортують журналісти видання Teamtalk.

За даними джерела, у підписанні 26-річного італійського футболіста зацікавлені одразу три представники АПЛ: Манчестер Юнайтед, Арсенал та Ліверпуль.

Трансфер Камб'язо може бути оформлений уже в найближче літнє вікно. Повідомляється, що "стара синьйора" оцінює свого оборонця приблизно в 60 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 італійської Серії А захисник продемонстрував стабільні виступи, провівши 34 зустрічі. У цих матчах Камб'язо відзначився трьома забитими м'ячами та зробив чотири результативні передачі. Наразі гранди англійського футболу вивчають можливість офіційної пропозиції італійському клубу.

