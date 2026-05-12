Туринський клуб хоче підписати хавбека Манчестер Сіті до 2028 року з бонусами за успіхи команди.

Ювентус продовжує працювати над трансфером півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, туринський клуб готовий запропонувати 31-річному португальцю контракт до літа 2028 року із зарплатою 6 мільйонів євро на сезон плюс ще 2 мільйони у вигляді бонусів.

Один із бонусів буде виплачений у разі виходу Ювентуса до Ліги чемпіонів наступного сезону, ще один — за командні та особисті досягнення футболіста. Також у контракті може бути прописана опція продовження угоди до 2029 року.

Головний тренер туринців Лучано Спаллетті вважає Бернарду Сілву ключовою трансферною ціллю клубу на літо.

Раніше Манчестер Сіті підтвердив, що португалець залишить команду після завершення сезону у статусі вільного агента. У нинішньому сезоні хавбек провів 49 матчів, забив три голи та віддав п’ять результативних передач.