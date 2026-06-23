Англія

Є позитивний розвиток перемовин між лондонцями та представниками гравця Астон Вілли.

Арсенал продовжує активно працювати над трансфером атакувального півзахисника Астон Вілли та збірної Англії Моргана Роджерса.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб досяг значного прогресу в переговорах із табором футболіста, якого вважає своєю пріоритетною ціллю на літнє трансферне вікно.

За даними джерела, керівництво "канонірів" повністю зосереджене на можливому переході 23-річного англійця та продовжує інтенсивну роботу над угодою. Переговори щодо особистих умов проходять у позитивному ключі, а сам футболіст залишається відкритим до переїзду на Емірейтс

Водночас домовленості між клубами поки що далекі від завершення. Перемовини між Арсеналом та Астон Віллою перебувають лише на початковій стадії, а сторони ще не узгодили ані потенційну суму трансферу, ані стартову пропозицію лондонців.

Раніше повідомлялося, що Роджерс уже висловив бажання змінити клуб цього літа та надає перевагу саме Арсеналу серед усіх претендентів. Англієць високо оцінює проєкт Мікеля Артети й бачить себе важливою частиною команди, яка регулярно бореться за трофеї в Англії та Європі.

Минулого сезону Роджерс був одним із ключових футболістів Астон Вілли: у 55 матчах у всіх турнірах він забив 14 голів та віддав 12 асистів. Морган також відомий своїм універсалізмом, адже може зіграти лівого вінгера, центрального атакуючого півзахисника, правого вінгера та навіть центрфорварда.