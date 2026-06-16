Англія

Півзахисник збірної Англії визначився з пріоритетним варіантом продовження кар'єри на тлі інтересу з боку кількох топклубів АПЛ.

Атакувальний півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс може змінити клуб уже цього літа.

Як повідомляє інсайдер HandofArsenal, який пов'язаний із внутрішньою кухнею "канонірів", 23-річний англієць віддав перевагу переходу до Арсеналу, попри зацікавленість з боку інших грандів англійського футболу.

За інформацією джерела, Роджерс уже повідомив керівництву Астон Вілли про своє бажання залишити клуб. Футболіст вважає, що настав час зробити крок уперед та приєднатися до команди, яка регулярно бореться за найпрестижніші трофеї.

Зазначається, що хавбек повністю переконаний у проєкті Мікеля Артети та бачить себе важливою частиною майбутнього Арсеналу. Особисті умови потенційного контракту не повинні стати перешкодою для угоди, а представники лондонського клубу вже підтримують контакти з Астон Віллою через неофіційні канали.

Інтерес до Роджерса також проявляють Челсі та Манчестер Юнайтед. Лондонці намагалися переконати футболіста своїм баченням його ролі в команді, тоді як наставник манкуніанців Майкл Каррік високо оцінює якості англійця. Втім, наразі саме Арсенал залишається фаворитом у боротьбі за його підпис.

Ключовим фактором потенційного трансферу може стати сума компенсації. Наразі сторони не перейшли до офіційних переговорів, однак джерело стверджує, що сам Роджерс повністю налаштований на переїзд до Північного Лондона.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла не хоче продавати Моргана Роджерса.