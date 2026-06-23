Іспанський фахівець очолить клуб АПЛ.
Альваро Арбелоа, getty images
23 червня 2026, 15:19
Колишній головний тренер мадридського Реалу Альваро Арбелоа стане новим коучем Фулгема. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу та 43-річний іспанець повністю узгодили трирічний контракт. Залишилось уточнити деякі деталі, після чого контракт буде підписано.
Попереднім клубом Арбелоа був Реал, який він залишив наприкінці минулого сезону – іспанець очолював "вершкових" протягом чотирьох місяців.
За підсумками минулого сезону Фулгем під керівництвом Марку Сілви, який очолив Бенфіку, фінішував на 11 місці в АПЛ.