Португалія

Новий головний тренер лісабонського клубу, який прийшов на зміну Жозе Моурінью.

Колишній наставник англійського Фулгема Марку Сілва офіційно представлений як новий головний тренер лісабонської Бенфіки. На цій посаді португальський фахівець замінив іменитого Жозе Моурінью.

Урочиста презентація тренера відбулася у п'ятницю в клубному музеї Косме Даміао, де він позував із футболкою Марку Сілва 2028 разом із президентом клубу Руєм Коштою та спортивним директором Маріу Бранку.

Під час пресконференції журналісти запитали Сілву, як він ставиться до розмов про те, що він був лише другою або третьою опцією для орлів після того, як клуб залишив Моурінью. Тренер дуже різко відреагував на ці чутки.

"Для мене відповісти на це запитання дуже просто, і в цьому немає жодної проблеми. Коли президент вперше зв'язався зі мною, він чітко запитав, чи хочу я бути тренером Бенфіки і чи готовий повернутися до Португалії.

Коли таке трапляється, це означає, що для президента я був першим вибором. Для мене це найголовніше. Те, що залишилося позаду, мене не цікавить, я навіть не витрачаю час на роздуми про це. Запрошення було чітким і відкритим, і моя відповідь була такою ж", — підкреслив Марку Сілва.

Президент Бенфіки Руй Кошта особисто привітав нового керманича, зазначивши, що успіх Сілви стане успіхом для всіх вболівальників клубу. Він висловив сподівання, що з цим призначенням розпочнеться нова красива сторінка в історії команди, яка принесе ще більше трофеїв до клубного музею.

Сам Сілва додав, що повернутися до Португалії та очолити Бенфіку — це величезна честь, гордість і відповідальність. Тренер пообіцяв вболівальникам ставити домінантний футбол та боротися за перемогу в кожному турнірі.

Нагадаємо, минулого сезону лісабонський клуб завершив чемпіонат на третьому місці та не зміг пробитися до Ліги чемпіонів.