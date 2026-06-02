Англія

Лондонський Фулгем оголосив про завершення співпраці з головним тренером Марку Сілвою, який очолював команду протягом останніх п'яти сезонів.

Португальський фахівець залишає клуб після успішного періоду роботи, під час якого зумів повернути "дачників" до АПЛ та перетворити команду на стабільного учасника елітного дивізіону.

An unforgettable five years. 👏 pic.twitter.com/Iz3BGnYAfK — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 2, 2026

Під керівництвом Сілви Фулгем не лише здобув підвищення в класі, а й закріпився серед міцних середняків чемпіонату Англії, регулярно демонструючи конкурентоспроможний футбол проти провідних клубів країни.

Очікується, що наступним місцем роботи 47-річного тренера стане Бенфіка. За інформацією джерел, саме Марку Сілва є головним кандидатом на заміну Жозе Моурінью на чолі лісабонського гранда.