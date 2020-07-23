Украина

Предлагаем вам принять участие в опросе о будущем румынского специалиста в стане вице-чемпиона.

Динамо объявило о подписании двухлетнего контракта с опцией продления еще на год с Мирчей Луческу. 74-летний тренер вернулся в Украину, где добивался лучших результатов в своей карьере.

У Луческу не будет привычного набора бразильских исполнителей, а также, скорее всего, привычной финансовой поддержки.

Отметим, что за 12 лет работы с Шахтером Луческу выиграл восемь чемпионских титулов, шесть Кубков Украины, семь Суперкубков, а также Кубок УЕФА.

Напомним, Игорь Суркис считает, что румынский специалист — один из лучших в мире, и ждет от него побед.