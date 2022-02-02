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Football.ua представляет вашему вниманию топ-10 лучших сделок.

Зимнее трансферное окно прошло крайне продуктивно в ведущих европейских чемпионатах. Оно подарило нам несколько значимых переходов в Италии, трансфер Виталия Миколенко и настоящую перестройку в Барселоне.

Произошло и несколько менее значимых, но очень громких переходов — Деле Алли и Донни ван де Беек в Эвертон, Филиппе Коутиньо в Астон Виллу, Танги Ндомбеле в Лион, Жереми Бога в Аталанту, Давид Нерес в Шахтер и многое-многое другое, но в десятке лучших сделок зимнего окна мы остановили свой выбор на других игроках.

Сумма трансфера: 55 млн евро (здесь и далее — по данным Transfermarkt).

Хави Эрнандес после прихода в Барселона сразу же захотел видеть в команде Феррана Торреса. Руководство пришлось повозиться с согласованием всех финансовых деталей, чтобы все-таки заявить игрока, но трансфер кажется очень хорошим. Сумма перехода довольно внушительная, но Ферран Торрес имеет все шансы вписать свое имя в историю "сине-гранатовых".

Пока что испанец не имел возможности толком проявить себя из-за травмы и коронавируса, но вскоре у него будет такой шанс. Несмотря на небольшое количество игрового времени в Манчестер Сити, Торрес успел провести более двадцати матчей за национальную сборную Испании и вполне может уже считаться опытным игроком, а не молодым и перспективным.

Луис Диас. Из Порту в Ливерпуль.

Сумма трансфера: 45 млн евро.

Ливерпуль принял решение освежить линию атаки в текущее трансферное окно, подписав Луиса Диаса из Порту, который очень здорово показывает себя и на клубном уровне, и в составе национальной сборной Колумбии. Сумма в 45 миллионов евро не кажется какой-то нереальной, но и нужно понимать, что игроку уже 25 лет — он готовый футболист и вряд ли сильно прибавит в будущем.

Однако не стоит забывать, что Юрген Клопп умеет выжимать максимум из своих игроков. Некоторые вопросы вызывает тот факт, что Луис Диас играет слева в атаке. Там же есть Садио Мане и Диогу Жота. И Пускай португалец в последнее время часто играет на позиции форварда, перекос в пользу игроков атаки левого фланга очевиден.

Сумма трансфера: 23,5 млн евро.

Долгожданный переход украинского футболиста из Динамо Киев в европейский топ-чемпионат состоялся. В какой-то момент казалось, что волна успешных выступлений Миколенко, на фоне которой он мог привлечь интерес серьезного клуба, подошла к концу, но Эвертон выложил необходимую сумму, чтобы взять игрока на место Диня.

Проблемой для Виталия Миколенко может стать то, что Рафаэль Бенитес — тренер, который хотел видеть в команде украинца, уже ушел из команды. Надеемся, что у защитника будет достаточно игрового времени с новым тренером и его не будут преследовать травмы. Прямых конкурентов по позиции у него нет, а потому все в руках Миколенко.

Сумма трансфера: Аренда.

Еще один трансфер, который оформила Барселона. Тут уже обошлось без солидной суммы сделки. "Сине-гранатовые" ограничились подписанием игрока на правах аренды, но оно и неудивительно, учитывая бедственное финансовое положение каталонского клуба. Примечательно, что Траоре выступал за Барселону в юном возрасте и теперь вернулся.

По пути Адамы Траоре:

как сложилась судьба воспитанников Барселоны после возвращения

К данному трансферу есть некоторые вопросы. Наверняка, этот переход просто позволит забыть об Усмане Дембеле, с которым не удалось продлить контракт, но Адама Траоре футболист немного другого типа. Он — идеальный вариант для того, чтобы отдавать ему мяч, когда что-то не получается, и ждать чуда. Барселона все-таки играет в комбинационный футбол, а потому будет интересно посмотреть, как Траоре впишется в схемы Хави.

Сумма трансфера: Аренда.

Интер, кажется, готовится к уходу Ивана Перишича в ближайшее летнее трансферное окно. А если хорват останется, то у него появляется сильнейший конкурент. Робин Госенс здорово зарекомендовал себя в Аталанте и не зря получил место в сборной Германии. В последнее время он восстанавливался после травмы, но уже вновь готов показать себя во всей красе.

Интер и так лидирует в чемпионате Италии, но Робин Госенс станет отличной опцией для того, чтобы снабжать Эдина Джеко отличным передачами с фланга. Да и Лаутаро Мартинес, несмотря на невысокий рост, здорово играет на "втором этаже", Робину Госенсу идеально подходит схема, по которой играет Интер, а потому проблем быть не должно.

Сумма трансфера: 42,1 млн евро.

Ньюкасл наконец-то усилился. Конечно, ранее "сороки" оформили трансфер Вуда за сумасшедшие даже для АПЛ 30 миллионов евро как за такого игрока, но Бруно Гимарайнш выглядит куда более серьезным подписанием. Ньюкаслу нужно бороться за сохранение прописки, а бразилец явно добавит гибкости полузащите команды.

О кандидатах на Бруно Гимарйнша говорили довольно много, и вариант с Ньюкаслом вряд ли был самым привлекательным, но, видимо, бразильцу прописали щедрую заработную плату, от которой было сложно отказаться. Некоторые опасаются, что полузащитнику выйти на топ-уровень может помешать его характер, но Ньюкаслу, очевидно, сейчас не до этого.

Сумма трансфера: Аренда.

Антони Мартиаль перестал получать достаточно игрового времени в составе Манчестер Юнайтед и отчаянно искал вариант для продолжения карьеры, где на него будут рассчитывать. Клубы довольно долго не могли прийти к соглашению, ведь "красные дьяволы" требовали, чтобы Севилья покрыла всю зарплату француза.

Для нападающего Севилья видится отличным вариантом, где он сможет открыть второе дыхание и вернуть уверенность, которую он утратил в стане Манчестер Юнайтед. К тому же, задачи у команды довольно серьезные — все-таки есть шансы побороться с Реалом за чемпионский титул, но для этого нужны стабильные результаты.

Родриго Бентанкур и Деян Кулусевски. Из Ювентуса в Тоттенхэм.

Сумма трансфера: 19 миллионов евро и аренда за 10 миллионов евро.

Тоттенхэм все-таки провел усиление состава в зимнее трансферное окно. Антонио Конте явно приходил и требовал, что ему подпишут новых футболистов. Помогать итальянскому тренеру добиваться целей будет дуэт из Ювентуса — Родриго Бентанкур и Деян Кулусевски. Оба футболиста довольно молоды и имеют все шансы раскрыться в стане "шпор".

Шведский вингер обошелся лондонцам в 10 миллионов евро — такая сумма была уплачена за аренду. По информации СМИ, Тоттенхэм сможет выкупить Кулусевски за 35 миллионов евро в конце сезона. За Бетанкура же "шпоры" выложили 19 миллионов евро, что видится очень хорошей ценой за игрока, который точно будет прогрессировать.

Сумма трансфера: свободный агент

Барселона в это зимнее трансферное окно провела настоящую перестройку. По сообщениям в прессе казалось, что "сине-гранатовые" все-таки подпишут Альваро Морату. Тем более, Ювентус оформил переход Душана Влаховича, однако в какой-то степени неожиданно новичком команды стал Пьер-Эмерик Обамеянг.

Наверное, это то случай, когда от сделки выиграют все стороны. Барселона получит качественного и опытного форварда, сам габонец будет регулярно играть, а Арсенал избавится от футболиста, который потерял мотивацию и получает огромную зарплату. С другой стороны, очень интересно, как же каталонцы смогли договориться о переходе, учитывая финансовые проблемы и серьезные аппетиты форварда.

Душан Влахович. Из Фиорентины в Ювентус.

Сумма трансфера: 81,6 млн евро.

Фиорентина все-таки согласилась отпустить Душана Влаховича зимой, хотя в какой-то момент казалось, что руководство будет тянуть до лета. Но в клубе решили не рисковать, ведь у серба осталось полтора года контракта, тем более туринцы предложили очень внушительную сумму — от таких предложений не отказываются.

Нашумевший трансфер Влаховича: предыстория и реальность

Теперь Ювентус просто обязан занимать место в топ-4 чемпионата Италии, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов, но оказать давление на Интер вряд ли получится. Что касается самого Влаховича, то от него будут ждать голов с первых игр, ведь адаптация в лиге ему не нужна. Учитывая стиль игры туринцев, им был нужен человек, который будет хорошо завершать, а это именно то, что умеет делать серб.