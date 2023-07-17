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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (10.07.2023 — 17.07.2023).

Літня трансферна кампанія 2023 року продовжує набирати обертів, адже усі клуби намагаються підсилити склад та вже з новими футболістами готуватись до сезону. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — було й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Деклан Райс (із Вест Гема в Арсенал)

Вік: 24

Країна: Англія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 116,60 млн €

Після успішного сезону 2022/23 Арсенал відчув запах крові. Підсумкове друге місце і повернення в Лігу чемпіонів лише розігнали апетит команди Артети.

"Каноніри" вже витратили понад 200 мільйонів на трансфери, купивши трьох виконавців. Причому дві третини цієї суми пішло на придбання 24-річного опорника з Вест Гема Деклана Райса.

Райс покликаний цементувати центр поля, і Артета сподівається, що англієць успішно впорається зі своїм завданням на тлі відходу багаторічного "пітбуля" Граніта Джаки.

Лої Опенда (із Ланса в Лейпциг)

Вік: 23

Країна: Бельгія

Позиція: нападник

Сума трансферу: 43,00 млн €

Влітку минулого року Ланс купив Опенду у Брюгге за 16 мільйонів. Інвестиція цілком себе виправдала. В першому ж сезоні швидкісний нападник забив 21 гол в Лізі 1, ставши четвертим найкращим бомбардиром чемпіонату.

Після вдалого сезону футболіст пішов на підвищення. Третя команда Бундесліги РБ Лейпциг покликала Опенду до своїх лав. Ланс оцінив нападника втричі більше, ніж торік заплатив за нього бельгійському Брюгге.

Сергій Мілінкович-Савич (із Лаціо в Аль-Хіляль)

Вік: 28

Країна: Сербія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 42,00 млн €

Найбільш титулований клуб Саудівської Аравії підписав півзахисника Лаціо Мілінковича-Савича. Він став третім зірковим новачком після приходу Кулібалі з Челсі та Невеша з Вулвергемптона.

Мілінковича-Савича декілька років сватають то в ПСЖ, то в Ювентус, то в Інтер, і навіть в Челсі. Але серб вибрав шлях найменшого спротиву — менше змагального інтересу на потужному фінансовому плацдармі.

При цьому трансфер Сергія не став для Аль-Хіляля рекордним. За Невеша вони заплатили на 13 мільйонів більше.

Дивним цей трансфер став не лише для вболівальників, а й для легендарного Міро Клозе, який вважає, що Мілінкович-Савич зарано поїхав за східними грошима.

Юррієн Тімбер (з Аякса в Арсенал)

Вік: 22

Країна: Нідерланди

Позиція: захисник

Сума трансферу: 40,00 млн €

Арсенал підписав універсального молодого захисника, який мусить вписатися в систему "канонірів" і забезпечити команді додаткову якість. Юррієн – універсал, який може зіграти як у центрі захисту, так і на правому фланзі. Зарплата гравця становитиме 90 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Новий сезон він розпочне у футболці з номером 12.

Юррієн молодий гравець, але вже багато чого досяг. Він виграв два чемпіонства з Аяксом, провівши 121 матч в амстердамській команді, і має солідний єврокубковий досвід. Саме це й треба Арсеналу, який має амбіції в Лізі чемпіонів.

Юррієн був членом збірної Нідерландів як на Євро-2020, так і на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Він дебютував за національну команду у червні 2021 року у товариському матчі проти Шотландії (2:2).

Пау Торрес (з Вільярреала в Астон Віллу)

Вік: 26

Країна: Іспанія

Позиція: захисник

Сума трансферу: 33,00 млн €

Унаї Емері будує в Астон Віллі конкурентоспроможний проєкт. Черговим гвинтиком в його машині став експідопічний з Вільярреала Пау Торрес. Потужний центральний захисник має понад 20 матчів за збірну Іспанії. Його досвід та антропометричні дані допоможуть бірмінгемцям в першому за тривалий термін єврокубковому сезоні.

Усього на рахунку Торреса 173 гри за "жовту субмарину", в яких він відзначився 12 голами та 5 асистами. Зазначимо, що Торрес є випускником академії Вільярреала і грав за основну команду з сезону 2016/17.

Крістіан Пулішич (з Челсі в Мілан)

Вік: 24

Країна: США

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 20,00 млн €

Трансфер (зауважте, не оренда) дає чіткий меседж Михайлу Мудрику, що на нього в Челсі розраховують. "Аристократи" досить легко розлучились з Пулішичем, якому всього тільки 24 роки. Проте в такому віці він вже входить в топ-6 бомбардирів в історії збірної США.

Минули сезон вийшов для Пулішича вкрай невдалим. Через травми він пропустив половину кампанії, забивши всього один гол. Втім, ми пам'ятаємо, в якій кризі перебував лондонський клуб. Залишається сподіватися, що в Італії швидкісний вінгер нагадає про себе як про високоякісного виконавця.

Ренан Лоді (з Атлетіко в Марсель)

Вік: 25

Країна: Бразилія

Позиція: захисник

Сума трансферу: 13,00 млн

Після оренди в Ноттінгем Форест, де Лоді провів лише сезон, керівництво Атлетіко вирішило попрощатись із захисником. За футболіста, який знаходиться в самому розквіті сил, Марсель запропонував 13 мільйонів. Клуби вдарили по руках. Відтепер бразилець гратиме в одній команді з Русланом Маліновським.

За три сезони в Атлетіко Ренан Лоді провів 118 матчів, у тому числі 27 у Лізі чемпіонів УЄФА, і виграв титул чемпіона Іспанії у 2021 році. У 2022 році, перебуваючи в оренді у "лісників" в англійській Прем’єр-лізі, він зіграв у 32 іграх.

Анжело Габріел (із Сантоса в Челсі)

Вік: 18

Країна: Бразилія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 15,00 млн

Челсі продовжує підсилювати атакувальну лінію. Трансфер юного Анжело Габріеля — робота на перспективу. Хоча цей хлопчина вже має солідний гандикап в Бразиції.

Габріел провів 129 матчів за першу команду Сантоса у всіх змаганнях. До того ж він став наймолодшим гравцем в історії національного чемпіонату Бразилії, коли дебютував проти Флуміненсе на Маракані у віці 15 років і 308 днів.

Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс (в Інтер Маямі)

Представники діамантового покоління Барселони знову гратимуть в одній команді. Інтер Маямі, в складі якого виступає українець Сергій Кривцов, спромігся домовитись з суперзірками світового футболу.

Обидва футболісти виграли все, про що можна тільки мріяти, тому цілком заслужили на спокійну футбольну пенсію на узбережжі Атлантичного океану.

Обидва футболісти перейшли в Інтер безплатно. Керівництво флоридців на чолі з Девідом Бекхемом взяло участь у пишній церемонії презентації зірок.

Бускетс та Мессі отримали футболки з рук екслідер збірної Англії. Обидва виступатимуть під звичними номерами – іспанець отримав 5-й номер, а аргентинець нападник гратиме під "десяткою". Часу на акліматизацію ветерани не отримають, адже Інтер Маямі опинився на дні чемпіонату.