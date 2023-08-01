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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (24.07.2023 — 30.07.2023).

Літня трансферна кампанія 2023 року продовжує набирати обертів, адже усі клуби намагаються підсилити склад та вже з новими футболістами готуватись до нового сезону. Минулий тиждень видався вкрай цікавим з точки зору переходів.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами за минулий тиждень.

*суми трансферів за даними Transfermarkt

Рауль Хіменес (із Вулвергемптона в Фулгем)

Вік: 32

Країна: Мексика

Позиція: нападник

Сума трансферу: 6,4 млн

Малоймовірно, що Вулвергемптон відпустив би свого провідного гравця за таку скромну суму, але, на жаль, після серйозної травми голови Рауль Хіменес так і не зумів набрати колишні кондиції.

Високі шанси, що Фулгем залишить лідер команди Александар Мітрович, який може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії.

У будь-якому разі, "дачники" вже підготувалися, проте покладати великі надії на мексиканця, враховуючи його історію травм, мабуть, не варто.

Едінсон Кавані (із Валенсії в Бока Хуніорс)

Вік: 36

Країна: Уругвай

Позиція: нападник

Сума трансферу: вільний агент

Уругвайський нападник провів феноменальну кар'єру, граючи за такі клуби, як Наполі, ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Останньою європейською зупинкою Кавані була кризова Валенсія, але й там він непогано проявив себе. Хоча б, з огляду на свій вік та рівень Валенсії: 28 матчів, 7 голів та 2 результативні передачі.

Кавані йде догравати кар'єру в Бока Хуніорс, проте можна не сумніватися, що в Аргентині відбувати номер на полі уругваєць не стане.

Хамес Родрігес (із Олімпіакоса до Сан-Паулу)

Вік: 32

Країна: Колумбія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: вільний агент

Після відходу з Реала, Хамес Родрігес так і не може набути стабільності, змінюючи клуби щороку. Евертон, Ер-Райян, Олімпіакос... Тепер черга дійшла до Сан-Паулу. З бразильською командою Хамес підписав контракт на два роки.

У 32 роки Родрігес міг би грати на високому рівні у європейському чемпіонаті, але щось пішло не так у його кар'єрі. Можливо, у бразильському клубі він зможе показати найкращу версію себе.

Жеремі Бога (із Аталанти в Ніццу)

Вік: 26

Країна: Кот-д’Івуар

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 18 млн

Не можна сказати, що Жеремі Бога проявив себе найкращим чином в Аталанті, міг би набагато краще. Італійський клуб веде свою трансферну політику таким чином, що коли отримує гарну пропозицію, то, особливо не роздумуючи, продає гравця.

Бога не став винятком. А 18 мільйонів євро — цілком хороша сума, щоб розлучитися з футболістом, який забив лише два голи у Серії А минулого сезону. Та й сам він був не проти продовжити кар'єру у Франції.

Семюель Чуквезе (із Вільярреала в Мілан)

Вік: 24

Країна: Нігерія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 20 млн

Не так часто Мілан витрачає гроші на підписання футболіста. "Россонері" вважають за краще економити, але у випадку з Чуквезе — 20 мільйонів виглядають вдалою угодою.

Нігерієць відіграв 50 матчів у всіх турнірах за Вільярреал минулого сезону: на його рахунку 13 голів та 11 результативних передач. З огляду на нинішні реалії, Мілан заплатив досить скромну суму за вінгера.

Навіть якщо футболіст не заграє, його потім можна перепродати без особливих фінансових втрат.

Джордан Гендерсон (із Ліверпуля в Аль-Іттіфак)

Вік: 33

Країна: Англія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 14 млн

Легенда Ліверпуля, яка вирішила продовжити кар'єру у Саудівській Аравії. І цілком має право. Іноді потрібно йти вчасно та красиво. Тим більше коли тобі пропонують солідне підвищення заробітної плати, а головний тренер — Стівен Джеррард.

Гендерсон провів 12 років у Ліверпулі, відігравши 492 матчі за "червоних". На його рахунку 33 голи та 61 асист. Тепер англієць вирушив на заробітки до Саудівської Аравії зі спокійною душею.

Вілфрід Заха (із Крістал Пелас в Галатасарай)

Вік: 30

Країна: Кот-д’Івуар

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: вільний агент

Досить несподіваний перебіг від Вілфріда Заха. Він мав пропозицію продовжити контракт з Крістал Пелас, отримавши солідне підвищення заробітної плати. Цілком імовірно, що були й варіанти з клубами із Саудівської Аравії. Однак він обрав Туреччину, де виступатиме за Галатасарай.

Напевно, його не образили фінансово, але рішення досить дивне. Заха ще цілком міг провести кілька непоганих сезонів в англійській Прем'єр-лізі.

Вік: 26

Країна: Бразилія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 60 млн

Кар'єра Малкома виглядає дуже дивно. Кілька років тому футболіст "кинув" Рому, щоб перейти до Барселони. Потім, не зумівши заграти в каталонському клубі, він перейшов у зєніт.

Що ж, слід зазначити, що на болотах він зумів заграти, ставши лідером команди. І навіть отримав російський паспорт.

Але Малком любить гроші, схоже, трохи більше за інших, тому при першій же нагоді поїхав до Саудівської Аравії, де, безсумнівно, зароблятиме ще більше.

Вік: 26

Країна: Франція

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 27,20 млн

Ще один футболіст, який вирішив покинути європейський футбол та вирушити на заробітки. Якщо Джордана Гендерсона можна зрозуміти з огляду на його вік та кількість виграних трофеїв, то Сен-Максімена зрозуміти складніше.

Ньюкасл гратиме в Лізі чемпіонів, йому лише 26 років... Але він вирішив продовжити кар'єру у Саудівській Аравії. Його право.

Враховуючи фінанси Ньюкасла, клуб зможе знайти йому заміну.

Ріяд Марез (із Манчестер Сіті в Аль-Ахлі)

Вік: 32

Країна: Алжир

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 35 млн

А ось Ріяда Мареза можна зрозуміти. Він виграв усе з Манчестер Сіті, він навіть вигравав Прем'єр-лігу з Лестером. Він усім усе довів, він провів вражаючу кар'єру і тепер може сміливо їхати на заробітки.

Та й Манчестер Сіті заробив 35 мільйонів євро за футболіста, якому вже 32 роки. Всі у виграші.

І це той випадок, коли йти треба гарно. Виграти требл з Сіті та піти – чудове завершення періоду в цьому клубі.