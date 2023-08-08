Англія

Роман Котляр проаналізував трансфер захисника збірної Хорватії у клуб АПЛ.

Йошко Гвардіол в підсумку перейшов з Бундесліги до АПЛ, поповнивши ряди Манчестер Сіті та ставши найдорожчим центрбеком в історії футболу. Трансфер хорватського захисника можна вважати одним з головних переходів цього літа у європейському футболі.

Розберімося, чи статус півфіналіста чемпіонату світу виправданий та оцінимо його перспективи в Англії. Почнемо детальніше.

Йошко — черговий діамант Динамо Загреб

Захисник вперше дебютував у хорватській команді ще у 2019 році. Тоді він також активно виступав за молодіжний колектив загребського клубу у юнацькій лізі УЄФА.

Футболісти донецького Шахтаря точно повинні пам'ятати гру проти Динамо з Гвардіолом у складі у кампанії-2019/20. Тоді юні "гірники" зуміли забити лише один м'яч у двох матчах групового етапу із цим суперником, а колектив Йошко вийшов до плей-оф з другого місця після Аталанти. Далі центрбек відмітився реалізованим пенальті у серії у протистоянні з Динамо Київ, а у чвертьфіналі досадно поступилися Бенфіці, ведучи в рахунку по ходу зустрічі.

Далі було вже підвищення до основного колективу, де кар'єра молодого таланта швидко прогресувала. Наприклад, у Лізі Європи сезону-2020/21 захисник став одним з найкращих гравців того розіграшу за кількістю виграних єдиноборств, перехоплень, гри у верхових дуелях та довгих передач. До цього ми ще повернемося у частині з розбором його профайлу.

Та кампанія взагалі стала проривною для Гвардіола. Разом з Динамо він став чемпіоном Хорватії, завоював кубок. Окрім суто оборонної роботи не забував й про допомогу попереду. Фанати клубу з Загребу точно повинні були оцінити його асист на Міслава Оршича, який в підсумку дозволив забити переможний гол, у неймовірно принциповому дербі проти Хайдука.

Впевнені виступи у столичному колективі не могли пройти непомітно і вже влітку 2021 року Лейпциг не пожалкував виплатити за хорвата компенсацію у розмірі 36,8 мільйона євро.

Влучив у "десятку", бо тепер його ринкова вартість лише зростає, а чинний володар "треблу" Манчестер Сіті взагалі придбав центрального захисника за 90 мільйонів євро. Ну, на підсилення цієї позиції грошей тут ніколи не рахували.

Гравець йде в статусі одного з найкращих центрбеків чемпіонату Німеччини, володаря двох національних кубків. Для клубу з Саксонії це, звісно, серйозна проблема.

Не забуваємо й про досягнення Йошко разом з національною збірною своєї країни. У 20 років він зумів отримати бронзову медаль чемпіонату світу, саме його гол багато в чому дозволив гарантувати перемогу над Марокко. І хай жартують над його повним провалом у півфіналі з Аргентиною, коли йому не вдалося стримати Ліонеля Мессі та компанію, не забуваймо, що вся кар'єра в нього ще попереду.

Йошко Гвардіол — універсальний футболіст у захисті, може закрити одразу декілька позицій, проте його головні здібності проявляються на м'ячі

Почнемо з того факту, що хорватський захисник є достатньо проактивним та націленим на просування вперед. Тому не дивує, що за багатьма суто оборонними діями він не постійно перебуває у лідерах за показниками.

Під пресингом суперника він не завжди виглядає впевнено, може програти силову дуель та допустити втрату, над цим потрібно ще трішки попрацювати. Проте в цілому на м’ячі він виглядає непогано, в нього хороший перший дотик та передача, він вміє добре виходити з-під тиску. Ось, наприклад, його комбінація з Крістофером Нкунку у поєдинку проти Бохума. Побачив намір відкривання партнера у зоні завершення, віддав чіткий довгий пас.

В Манчестер Сіті центральні захисники мають бути саме проактивними, вміти почати атаку передачею та просуватися із м’ячем вперед. За цим показником Йошко – лідер Бундесліги минулого сезону та входить у топ найкращих гравців у головних лігах континенту. Один із лідерів минулого сезону у чемпіонаті Німеччини за кількістю передач у фінальну третину поля.

Проте, йому комфортніше рухатися вперед без тиску. Коли є простір та можливість оцінити епізод та просканувати поле, він почуває себе дійсно доволі впевнено. В іншому випадку можуть виникати проблеми. Втім, це можна спробувати якісно замаскувати, той же Мануель Аканджі також не найвпевненіший гравець під пресингом, але внаслідок грамотної системи вдалося зробити цей недолік менш очевидним.

А що з лонгболами? Також чудово. Минулого сезону Йошко Гвардіол виконував в середньому приблизно 4,8 довгі передачі за гру. Та й загалом точність пасів минулого сезону в хорватського захисника була приблизно 91,6%, що є дуже топовим показником.

Стосовно гри в атаці варто зазначити його блискуче вміння підключатися на стандарти. Хороша здатність якісно пробити головою робить його дуже небезпечним під час подач з кутових або штрафних. Один з очевидних прикладів – гол у першому матчі на стадії 1/8 фіналу тогорічної Ліги чемпіонів проти його нинішнього клубу. Чудово продавив Рубена Діаша та красиво влучив у ворота.

А ось його чудове відкривання під верхову подачу зі штрафного авторства Анхеліньо. Фірмовий ривок за спини захисникам та чіткий розрахунок траєкторії навісу.

Може добре пробити й з робочої ноги. Загалом, якщо м’яч лягає йому на ногу, удар виходить достатньо потужним.

Тепер про виступи безпосередньо в обороні. Головною чеснотою є вміння робити впевнений крок вперед. Хорватський центрбек здатен вибрати правильну позицію та розрахувати таймінг таким чином, щоб встигнути вчасно вийти на суперника та вступити у відбір або зуміти перехопити м’яч і не дати розвинути атаку. Це важливо, враховуючи те, що Лейпциг та Манчестер Сіті переважно грають із високою лінією захисту, де вміння добре компенсувати простір та зіграти у перехідних фазах виходить на перший план.

Йошко може якісно вступити у силову дуель, активно намагатися виконати відбір. Внаслідок хорошої гри головою він здатен вигравати верхові єдиноборства та вибивати довгі передачі суперників. Досвід гри з Віллі Орбаном відчувається, можна навіть сказати, що вони деколи змінювалися ролями, коли угорський футболіст грав більш реактивно після висування Гвардіола вперед, а потім цю функцію виконував вже хорватський гравець.

Щодо вміння грати 1 в 1 в обороні не все так погано, як багато вболівальників намагалося видати бажане за дійсне після голу Ліонеля Мессі у півфіналі чемпіонату світу. Так, дійсно, в тому епізоді він міг зіграти дещо жорсткіше проти свого візаві, проте, по-перше, по ходу цього моменту намагався постійно демонструвати положенням корпусу, що готовий до різкої зміни руху опонента, по-друге, ризикував заробити пенальті й підставити свою команду, тому, можливо, вирішив грати більш м’яко. Тут швидше варто похвалити Лео, який блискуче обійшов суперника. Контролювати м’яч в динаміці на такому рівні можуть далеко не всі. Проте все одно над цим аспектом потрібно попрацювати у майбутньому. Поки що Йошко має певні проблеми у цьому компоненті.

Як правило, пройти Гвардіола дещо важче. Внаслідок непоганого сканування простору та вміння правильно орієнтувати свій корпус йому вдається ефективно вести подібні дуелі та завчасно обирати позицію.

Його набір якостей дозволить заграти в англійському клубі?

Отже, чи підійде Йошко Манчестер Сіті? Звісно. Хосеп Гвардіола любить розумних та креативних захисників, котрі вміють якісно грати ногами та міксувати оборонні дії з креативом. Ігровий інтелект хорватського центрбека дозволяє комфортно інтегрувати його чесноти в гру англійського клубу. Прямо зараз на позиції центрального захисника в "городян" навіть перебір чудових футболістів, проте враховуючи досвід та молодий вік, який дозволить прогресувати та закрити цю позицію на роки вперед, трансфер виглядає дійсно солідно. Не забуваємо й про схему з трьома центрбеками, якою активно користувався іспанський наставник у минулому сезоні.

Враховуючи любов Пепа до експериментів не виключено, що умовний Джон Стоунз активніше пропишеться в опорній зоні команди, а в центрі оборони звільниться місце для інших центральних захисників. Плюсом для Йошко є те, що він може закрити також проблемну позицію Манчестер Сіті зліва, бо він може грати як лівого центрального у схемі з трьома захисниками, що частенько бувало в Лейпцигу, так і суто в якості лівого латераля, хоча ця роль і була в нього переважно ще в Динамо Загреб.

Натан Аке буде серйозно конкурувати з новачком, голландець трішки надійніше виглядає у дуелях з суперниками на фланзі та загалом дає хорошу інтенсивність в захисті.

У фазі білд-апу Гвардіол може бути дуже корисним для просування вперед та проходження першої лінії пресингу суперника, якщо він буде зустрічати команду високо. Вміння компенсувати та покривати великий простір в обороні дає додаткові переваги у перехідних фазах.

Також говорячи про вміння Йошко віддати якісні передачі на різні дистанції варто зазначити його потенційну взаємодію з Ерлінгом Голандом. Норвезький бомбардир любить робити вертикальні ривки в глибину, тому довгі паси на нього можуть дозволити мати додаткову опцію попереду для Манчестер Сіті, окрім суто залучення форварда в комбінаційному футболі, коли він опускається в недодачу, до максимізації його вмінь атакувати простір.

Який висновок?

На папері Йошко виглядає практично ідеальним переходом для Хосепа та його будування проєкту. Гравець національної збірної Хорватії є профайлом центрального захисника з хорошим першим пасом, вмінням розігрувати коротко, в тому числі під пресингом (хоча з цим часом виникають проблеми, але цю якість точно можна покращити), чудовим вмінням просувати м’яч вперед внаслідок швидкості та вміння сканувати поле, здатністю віддати хорошу передачу на гравців групи атаки у фінальній третині поля.

Враховуючи вік та досвід – це може бути дуже успішний трансфер, який здатен добре виступати на цій позиції багато років і покращувати свої якості. Тому інтеграція центрбека в структуру Манчестер Сіті виглядає цікаво.