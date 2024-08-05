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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (29.07.2024 — 04.08.2024).

Літня трансферна кампанія 2024 року в самому розпалі. Минулий тиждень подарував нам ряд цікавих переходів. Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших десяти з них.

*суми трансферів за версією transfermarkt

Вік: 22

Громадянство: Італія

Позиція: захисник

Вартість: 45 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Велика травматичність цього центрбека, який також може зіграти зліва в захисті, свого часу змусила певним чином зневіритися в ньому Рому. Саме вихованцем "вовків" та уродженцем "вічного міста" є Ріккардо.

Після відходу з Роми Калафіорі став пропускати менше матчів, ніж раніше. Після всього року в Базелі його помітила Болонья, одним із лідерів якої Ріккардо зумів стати, привернувши до себе увагу ще більш солідних клубів.

У сезоні-2023/24 він допоміг "россоблу" заробити путівку до Ліги чемпіонів УЄФА, взявши участь у 33 матчах у всіх турнірах та відзначившись 2 голами і 5 асистами.

Калафіорі також непогано проявив себе в складі збірної Італії на Євро-2024 (3 поєдинки, 1 гольова передача).

Вік: 27

Громадянство: Іспанія

Позиція: захисник

Вартість: 34.5 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Тоді ще французький центрбек влітку 2016 року на правах вільного агента перебрався з другої команди Бреста до другої команди Сосьєдада. Після трьох сезонів із резервістами баскського клубу Робен заслужив на місце серед основного колективу.

Ле Норман був одним із лідерів "біло-синіх", заслуживши на підвищення. Він став 10-м найдорожчим трансфером в історії Атлетіко.

У сезоні-2023/24 захисник узяв участь у 43 матчах Сосьєдада в усіх турнірах, відзначившись 2 голами. Робен також зіграв важливу роль в успіху Іспанії на чемпіонаті Європи. На рахунку гравця 6 поєдинків на Євро-2024, з яких 5 — у стартовому складі.

Вік: 27

Громадянство: Україна

Позиція: нападник

Вартість: 30.5 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Центрфорварда, який став найкращим бомбардиром Ла Ліги-2023/24, довгий час пов'язували з Атлетіко. Проте, в підсумку Артем обрав Рому, спричинивши хвилю місцями не надто зрозумілого хейту з боку українських уболівальників.

Довбик уже став п'ятим найдорожчим придбанням і першим українцем в історії Роми. "Вовки" також раніше ніколи не купували найкращих бомбардирів попередньої кампанії однієї з європейських ліг.

У сезоні-2023/24 Артем відзначився 24 голами та 10 асистами в 39 матчах у всіх турнірах і був одним із головних факторів успіху Жирони у вигляді здобуття путівки до Ліги чемпіонів. Проте, не варто забувати й про доволі сумнівну якість виступу нападника на Євро-2024 (без результативних дій у 3 поєдинках).

Будемо сподіватися, що Довбику вдасться переконати критиків свого переїзду до Риму двозначною кількістю результативних ударів уже в дебютній кампанії. Вони самі навряд чи будуть проти такого розвитку подій.

Вік: 28

Громадянство: Норвегія

Позиція: нападник

Вартість: 32 млн €

Контракт: до 30 червня 2028 року

Не зумівши домовитися з Довбиком, "матрацники" зосередилися на його головному конкуренті в боротьбі за звання найкращого бомбардира Ла Ліги-2023/24. Ця спроба підписання була вже вдалою, тож у новій кампанії чемпіонату Іспанії Альваро Морату в центрі нападу Атлетіко замінить Александер Серлот.

Свого часу норвежець провалився в Крістал Пелес, після чого видав чудовий сезон-2019/20 у Трабзонспорі на правах оренди, потім перебравшись до РБ Лейпциг. Після двох орендних кампаній у Сосьєдаді нападника вирішив придбати Вільярреал, де він і заробив на підвищення до мадридського гранда.

За даними transfermarkt, Александер став першим норвежцем в історії Атлетіко. До топ-10 найдорожчих придбань він не дотягнув зовсім трохи, поділивши 11-12 сходинку з Кевіном Гамейро.

У сезоні-2023/24 Серлот відзначився 26 голами та 6 асистами в 41 матчі в усіх турнірах. Покер норвежця у ворота Реала вболівальники Вільярреала, напевно, пам'ятатимуть ще довго.

Вік: 24

Громадянство: Англія

Позиція: півзахисник

Вартість: 31.8 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року (з опцією продовження на сезон)

Плеймейкер так і не зумів стати важливою частиною рідного для себе Арсеналу. Проте, Емілю вже вдалося стати рекордним підписанням Фулгема, іншого лондонського клубу, обійшовши півзахисника Жан-Мішеля Сері, за якого влітку 2018 року Ніцца отримала 30 мільйонів євро.

На жаль, Сміт-Роу більше відомий своєю травматичністю, ніж грою. Найбільшою кількістю результативних дій він відзначився в сезоні-2021/22, коли в 37 матчах за Арсенал забив 11 голів і віддав 2 асисти.

Побачимо, чи вдасться атакуючому півзахиснику нарешті відкріпити від себе статус "кришталевого" та довести, що Фулгем не дарма віддав за нього рекордну суму.

Вік: 22

Громадянство: Нідерланди

Позиція: нападник

Вартість: 29.3 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року (з опцією продовження на сезон)

Враховуючи невдачу Лідс Юнайтед у плей-оф Чемпіоншипу за підвищення до АПЛ, унаслідок якої команда залишилася в другому дивізіоні, відхід найкращого гравця турніру був більш ніж очікуваним.

Отримати це звання лівому вінгеру дозволили 19 голів і 9 асистів у 43 поєдинках.

В "еліті" англійського футболу Саммервілл уже виступав, із тим же ЛЮ, проте в 34 матчах відзначився лише 4 результативними ударами та 2 гольовими передачами.

Цікаво, що для Вест Гем Юнайтед Крісенсіо став першим нідерландцем аж із 2002 року.

Вік: 21

Громадянство: Аргентина

Позиція: нападник

Вартість: 25.6 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Правий вінгер був головною зіркою Фрозіноне Еусебіо Ді Франческо в минулому сезоні. Саме Суле зробив найбільший вклад у спробу "жовто-синіх" утриматися в Серії А, але його результативних ударів і гольових передач виявилося замало для збереження прописки в "еліті" цим клубом.

Звісно, для самого Матіаса підсумковий виліт Фрозіноне навряд чи мав велике значення, адже команду він представляв на правах оренди з Ювентуса. Проте, схоже, що Даніеле Де Россі аргентинець був потрібен більше, ніж Тіаго Мотті, тож він змінив Турин на Рим.

У сезоні-2023/24 Суле відзначився 11 голами та 3 асистами в 39 матчах у всіх турнірах. Гольових передач могло бути значно більше, якби деякі гравці Фрозіноне були результативнішими. Цікаво, якою ж буде взаємодія вінгера з двома іншими аргентинцями "вовків", а саме Леандро Паредесом і Пауло Дібалою.

Також зазначимо, що для Роми придбання Матіаса стало 10-м найдорожчим в історії.

Вік: 22

Громадянство: Бразилія

Позиція: захисник

Вартість: 4 млн € (оренда)

Контракт: до 30 червня 2025 року

Правий захисник заявив про себе протягом двох орендних кампаній у Жироні. Так, наприклад, у сезоні-2023/24 Коуту відзначився 2 голами та 10 асистами в 39 матчах у всіх турнірах, допомігши каталонському клубу фінішувати в топ-3 Ла Ліги та здобути путівку до Ліги чемпіонів.

Однак, на відміну від Савіо, Ян на місце в Манчестер Сіті поки що так і не награв. Ба більше, за виконання певних умов він узагалі може повноцінно перебратися до Боруссії.

Із легіонерів в історії "чорно-жовтих" найбільше було саме з Бразилії. Цікаво, що останнім представником цієї південноамериканської країни в Дортмунді теж був орендований гравець, а саме півзахисник Реала Рейнір, якому проявити себе так і не вдалося.

Вік: 22

Громадянство: Данія

Позиція: воротар

Вартість: 24.5 млн €

Контракт: до 30 червня 2031 року

Для Челсі поточне трансферне вікно є дуже насиченим. Данець став сьомим підписанням "синіх" за літо 2024 року та, якщо вірити чуткам, далеко не останнім.

Лондонцям також доведеться подумати, що робити з такою кількістю голкіперів, адже Йоргенсен — шостий гравець команди на цій позиції. Ймовірніше за все, цей новачок буде ще одним гравцем ротації.

Філіп перебував у системі Вільярреала з липня 2015 року. У сезоні-2023/24 він узяв участь у 37 матчах клубу, пропустивши 64 голи та лише 6 разів зберігши свої ворота "сухими".

Вік: 33

Громадянство: Німеччина

Позиція: півзахисник

Вартість: 7 млн €

Контракт: до 30 червня 2026 року

Не лише Рома та Атлетіко, але й дортмундська Боруссія здійснила за вже завершений тиждень цілих два трансфери, які заслужили на місце в нашому матеріалі.

Центральний півзахисник Гросс провів у Брайтоні 7 років, відколи перебрався туди з Інгольштадта. Тепер, уже в статусі гравця збірної Німеччині, хоч і не основного, вихованець Гоффенгайма повернувся на батьківщину.

Паскаль був одним із лідерів англійського клубу, свого часу допомігши йому дістатися єврокубків. У сезоні-2023/24 досвідчений гравець узяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, відзначившись 5 голами та 13 асистами.

Вік: 28

Громадянство: Україна

Позиція: нападник

Вартість: 2 млн €

Контракт: до 30 червня 2028 року

Доля майбутнього центрфорварда вирішувалася достатньо довго. Спочатку очікувалося, що він приєднається до Трабзонспора, але Роман усе ж опинився в іншій теплій та сонячній країні.

Склад Олімпіакоса Яремчук поповнив у день народження президента клубу Евангелоса Марінакіса. Під керівництвом Хосе Луїса Менділібара "червоно-білі" виграли Лігу конференцій-2023/24. Зазначимо, що колегою за позицією Романа є найкращий гравець і бомбардир того розіграшу турніру Аюб Ель-Каабі.

Центрфорвард збірної України, який на Євро-2024 відзначився 1 голом у 3 матчах, у минулому сезоні на правах оренди представляв Валенсію (4 результативних удари в 29 поєдинках).