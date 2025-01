Правий вінгер Доніелл Мален перебрався з Боруссії Дортмунд до Астон Вілли, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними transfermarkt, сума трансферу склала 25 млн євро. Про тривалість контракту з 25-річним нідерландцем наразі нічого не повідомляється.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Dutch international Donyell Malen from Borussia Dortmund. pic.twitter.com/WHAFLagK9U