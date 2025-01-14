Англія

Кар'єра нідерландця продовжиться в чемпіонаті Англії.

Правий вінгер Доніелл Мален перебрався з Боруссії Дортмунд до Астон Вілли, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними transfermarkt, сума трансферу склала 25 млн євро. Про тривалість контракту з 25-річним нідерландцем наразі нічого не повідомляється.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Dutch international Donyell Malen from Borussia Dortmund. pic.twitter.com/WHAFLagK9U — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 14, 2025

Боруссію Дортмунд Мален представляв із літа 2021 року, коли ПСВ отримав за нього 30 млн євро. На рахунку нападника 39 голів і 20 асистів у 132 матчах клубу Бундесліги в усіх турнірах.

Раніше стало відомо, що "чорно-жовті" розпочали переговори із Зінченком.