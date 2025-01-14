Кар'єра нідерландця продовжиться в чемпіонаті Англії.
Доніелл Мален, фото Астон Вілла
14 січня 2025, 19:39
Правий вінгер Доніелл Мален перебрався з Боруссії Дортмунд до Астон Вілли, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
За даними transfermarkt, сума трансферу склала 25 млн євро. Про тривалість контракту з 25-річним нідерландцем наразі нічого не повідомляється.
Боруссію Дортмунд Мален представляв із літа 2021 року, коли ПСВ отримав за нього 30 млн євро. На рахунку нападника 39 голів і 20 асистів у 132 матчах клубу Бундесліги в усіх турнірах.
Раніше стало відомо, що "чорно-жовті" розпочали переговори із Зінченком.