Бывший полузащитник сборной Франции Викаш Дорасо считает, что страна чтит не тех героев, которых следует.
Викаш Дорасо, Getty Images
20 июня 2020, 13:09
Викаш Дорасо, после футбольной карьеры решивший заняться политикой, категорически против того, чтобы во Франции чтили "героев" колониальных воен, считая, что есть более достойные кандидатуры для увековечения — сообщает RMC Sport.
"Мы считаем, что стоит убрать некоторые памятники, прославляющие колониализм, – заявил 46-летний Дорасо после церемонии символического накрытия черным брезентом статуи генерала Галлиени на площади Вобан в Париже. – Галлиени убил 500 000 человек на Мадагаскаре, благодаря чему и попал в историю. Но ведь есть люди, которые прославили Францию, никого не убивая".
"В Древней Греции во всех общественных местах стояли статуи великих спортсменов. Почему бы не поставить памятники Мбаппе и Зидану? Думаю, это было бы более уместно, и у подрастающего поколения были бы достойные примеры для подражания".
Викаш Дорасо, имеющий индо-мавританское происхождение, за время игровой карьеры выступал за национальную сборную Франции (18 матчей, 1 гол), Гавр, Лион (2-кратный чемпион и обладатель Суперкубка Франции, обладатель Кубка французской лиги), Бордо (обладатель Кубка французской лиги), Милан (обладатель Суперкубка Италии), ПСЖ (обладатель Кубка Франции) и Ливорно.