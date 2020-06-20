Франция

Бывший полузащитник сборной Франции Викаш Дорасо считает, что страна чтит не тех героев, которых следует.

Викаш Дорасо, после футбольной карьеры решивший заняться политикой, категорически против того, чтобы во Франции чтили "героев" колониальных воен, считая, что есть более достойные кандидатуры для увековечения — сообщает RMC Sport.

"Мы считаем, что стоит убрать некоторые памятники, прославляющие колониализм, – заявил 46-летний Дорасо после церемонии символического накрытия черным брезентом статуи генерала Галлиени на площади Вобан в Париже. – Галлиени убил 500 000 человек на Мадагаскаре, благодаря чему и попал в историю. Но ведь есть люди, которые прославили Францию, никого не убивая".

"В Древней Греции во всех общественных местах стояли статуи великих спортсменов. Почему бы не поставить памятники Мбаппе и Зидану? Думаю, это было бы более уместно, и у подрастающего поколения были бы достойные примеры для подражания".

Zizou a son portrait géant sur la Canebière à Marseille ce qui donne de la joie et de la fierté aux marseillais! 😊



Pourquoi pas sa statue à Paris? 🗽⚽️ pic.twitter.com/0CqoVjH0xo — Vikash Dhorasoo (@vikash_dhorasoo) June 19, 2020

Викаш Дорасо, имеющий индо-мавританское происхождение, за время игровой карьеры выступал за национальную сборную Франции (18 матчей, 1 гол), Гавр, Лион (2-кратный чемпион и обладатель Суперкубка Франции, обладатель Кубка французской лиги), Бордо (обладатель Кубка французской лиги), Милан (обладатель Суперкубка Италии), ПСЖ (обладатель Кубка Франции) и Ливорно.