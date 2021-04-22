Франция

Чемпионат в четвертой лиге приостановили полгода назад.

Клубы дивизиона Националь 2 (4-й по рангу) выступили с общим заявлением — сообщает L'Equipe.

64 команды, выступающие в четырех группах четвертого дивизиона, заявили, что решение футбольной лиги приостановить чемпионат в октябре 2020 года в связи с пандемией коронавируса поставило клубы на грань выживания. К коллегам-мужчинам присоединились 24 женские команды второго дивизиона, оказавшиеся в аналогичной ситуации.

В четверг, 22 апреля, должно было состояться заседание исполкома Федерации футбола Франции, посвященное этому вопросу, но его перенесли.

Протестующие клубы требуют, чтобы судьба чемпионата была так или иначе решена до окончания недели.