Германия

Ранее подобное не случалось.

Герта полным составом клуба ушла на карантин.

По информации Bild, немецкий коллектив пробудет на самоизоляции в течение двух недель из-за 4 положительных тестов в берлинском клубе.

Сообщается, что на данном решении настаивала местная власть. Коронавирус обнаружили у двух футболистов – Марвина Платтенхардта и Доди Люкебакио, тренера Паля Дардаи и его помощника Адмира Хамзагича. Это первый случай в Бундеслиге, когда команда изолируется из-за 4 подтвержденных тестов.

Таким образом Герта пропустит ближайшие матчи против Майнца, Фрайбурга и Шальке.

Напомним, что недавно в столице Украины продлили карантин, в связи с чем футбол в столице будет без зрителей до конца апреля