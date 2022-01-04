Франция

В понедельник вечером итальянец отыграл в Кубке Франции.

Джанлуиджи Доннарумма пополнил лазарет ПСЖ, в котором уже пребывают заразившиеся коронавирусом Месси, Рамос и другие — сообщила пресс-служба клуба.

В понедельник, 3 января, Доннарумма отыграл весь матч Кубка Франции против Ванна, выигранный со счетом 4:0 на выезде.

Голкипер отправлен на самоизоляцию.

Тем временем Хуан Бернат отбыл необходимый срок на карантине, сдал отрицательный тест и сможет присоединиться к команде.