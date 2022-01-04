Италия

Легендарный голкипер стал жертвой болезни.

Во время очередного тестирования на коронавирус положительный результат оказался у Джанлуиджи Буффона — сообщил официальный сайт Пармы.

43-летний голкипер находится на самоизоляции.

Из-за большого количества заболевших Серия В, в которой Парма занимает 13-е место после 18-ти туров, приняла решение перенести 19-й и 20-й туры на более поздние сроки.