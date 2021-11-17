Определился последний участник квартета А.
Сборная Украины, facebook.com/UKRAINEFUTSAL
17 ноября 2021, 22:28
По итогам жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины получила в соперники Нидерланды (хозяин турнира), Португалия (действующий чемпион) и победителя пары Сербия — Беларусь.
В рамках стыковых поединков Сербия дважды обыграла Беларусь — со счетом 3:1 и 3:2.
Календарь. Группа А
19.01.2022
Сербия — Португалия (18:30, Амстердам)
Нидерланды — Украина (21:30, Амстердам)
23.01.2022
Сербия — Украина (15:30, Амстердам)
Португалия — Нидерланды (18.30, Амстердам)
28.01.2022
Украина — Португалия (21:30, Гронинген)
Нидерланды — Сербия (21:30, Амстердам)
Напомним, что ранее сборная Украины по футзалу потерпела разгромное поражение от Испании во втором товарищеском матче кряду.