Футзал

Определился последний участник квартета А.

По итогам жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины получила в соперники Нидерланды (хозяин турнира), Португалия (действующий чемпион) и победителя пары Сербия — Беларусь.

В рамках стыковых поединков Сербия дважды обыграла Беларусь — со счетом 3:1 и 3:2.

Календарь. Группа А

19.01.2022

Сербия — Португалия (18:30, Амстердам)

Нидерланды — Украина (21:30, Амстердам)

23.01.2022

Сербия — Украина (15:30, Амстердам)

Португалия — Нидерланды (18.30, Амстердам)

28.01.2022

Украина — Португалия (21:30, Гронинген)

Нидерланды — Сербия (21:30, Амстердам)

Напомним, что ранее сборная Украины по футзалу потерпела разгромное поражение от Испании во втором товарищеском матче кряду.