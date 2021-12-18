Футзал

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка украинской команды по футзалу против сборной Азербайджана.

Сборная Украины по футзалу проводит товарищеский поединок против команды из Азербайджана. Начало матча — в 16:00.

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.

Онлайн-трансляция:

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