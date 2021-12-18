Футзал

Завершился товарищеский поединок по футзалу.

В рамках товарищеского матча сборная Украины по футзалу в гостях разгромила сборную Азербайджана со счетом 0:4.

Счет в матче был открыт благодаря классному дару от Петра Шотурмы. Вскоре после паса от Игоря Корсуна отметился Михаил Зварич.

Во втором тайме Украина продолжала забивать. Сначала в свои ворота забил Араужо, а Белоцерковец под конец матча сделал счет разгромным.

Отметим, что 19 декабря команды сыграют еще один спарринг между собой.

Азербайджан — Украина 0:4

Голы: Шотурма, 6, Корсун, 12, Араужо (АГ), 25, Белоцерковец, 39

Азербайджан: Ровшан Гусейнли, Ризван Фарзалиев, Рамиз Човдаров, Иса Атаев, Хатаи Багиров – Эмин Кюрдов, Джавад Мамедов, Тьяго Болинья, Финео де Араужо, Рафаэл Вилела, Гало, Амир Шожаи, Нурлан Мехтизаде, Тофик Микаилов, Хазар Агализаде.

Украина: Кирилл Цыпун, Игорь Корсун, Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Михаил Зварыч – Юрий Савенко, Александр Сухов, Сергей Малышко, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.