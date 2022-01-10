Товарищеские матчи между сборными Украины и Казахстана по футзалу не состоятся, как это планировалось ранее. 

УАФ получила официальное письмо от казахстанской федерации футбола, в котором говорится о невозможности вылета национальной сборной в Украину по причине Чрезвычайного положения в стране.

Напомним, команды планировали провести два спарринга 13 и 15 января на базе украинской команды в Буче, Киевской области.

Украина продолжит подготовку к Евро-2022, который пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. 

Соперниками "желто-синих" по группе А будут Сербия, Португалия и хозяева турнира Нидерланды.