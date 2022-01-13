Футзал

Универсал сборной Украины по футзалу рассказал о состоянии команды перед Евро-2022.

Национальная команда Украины по футзалу завершает цикл подготовки к крупному международному турниру — чемпионату Европы-2022, в рамках которого на групповом этапе сыграет против соперников из Сербии, Португалии и Нидерландов.

Универсал "сине-желтых" Сергей Журба незадолго до старта турнира рассказал о том, как проходит работа коллектива на финальном этапе подготовительных занятий.

"Каждую группу на этом турнире можно назвать группой смерти, а не только нашу. Сейчас все соперники более-менее одного уровня. Есть команды из топ-категории, есть чуть скромнее, но все они двигаются в правильном направлении и развиваются. Недооценивать нельзя никого.

О Нидерландах мы знаем, что это команда высокого уровня исполнительского мастерства, по тактике — раньше они были немного слабоваты, но сейчас выглядят уже более уверенно. Плюсом для соперников будут домашние трибуны. Впрочем, если удастся погасить их эмоции своей игрой, то все получится.

Перед заключительным матчем против Португалии в группе у нас еще будут две игры, в каждой из которых будем играть на победу. А уже перед матчем против этой топ-сборной будем смотреть, какие получаются расклады.

Тренерский штаб ставит перед нами максимальные задачи — победа в каждой игре. Медали никто не отменял. Мы давно к этому стремимся, но нам постоянно мешает наш уровень. Надеюсь, что на Евро-2022 у нас все получится.

Настроение у нас всегда положительное. Впереди официальный турнир, поэтому есть максимальная концентрация в каждом игровом упражнении. Прекрасный зал, отличные условия. Здорово, что построили такую ​​арену, хоть и за городом, постелили европейское покрытие. Осталось только добиться положительного результата.

Жаль, что пришлось отменить товарищеские матчи против Казахстана Хотелось бы сыграть с сильной командой. К сожалению, сейчас в мире происходят такие вещи… Мы должны это принять. Спарринги нам крайне необходимы. Sky Up, ХИТ или другой соперник — для нас это игровая практика", — заключил футзалист.

Отметим, что сборная Украины по футзалу стартует на Евро-2022 с поединка против Нидерландов в Амстердаме 19 января, начало — в 21:30 по киевскому времени.