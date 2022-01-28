Футзал

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча Евро-2022 по футзалу.

Поединком против сборной Португалии украинская команда завершит групповой этап на чемпионате Европы-2022 по футзалу.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает о том, что ждать от матча.

Украина — Португалия

Пятница, 28 января, 20:30. Арена Martini Plaza, Гронинген. Главный арбитр — Алехандро Мартинес Флорес (Испания). Телетрансляция — на телеканале UA:Перший.

Сборная Украины подходит к решающему матчу с тремя баллами в активе. После неожиданного поражения от Нидерландов в первом туре украинцы разгромили Сербию со счетом 6:1. Теперь перед нашей командой стоит сложная задача — нужно победить Португалию. Только такой результат гарантирует нам выход в плей-офф, независимо от результата матча Сербии против Нидерландов.

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В ином случае, придется надеяться, что сербы смогут обыграть нидерландцев. Тогда будут учитываться дополнительные показатели, в которых у нас, впрочем, есть преимущество.

Сборная Португалии, в свою очередь, набрала шесть баллов после двух игр и уверенно лидирует в турнирной таблице группы. Однако для действующего обладателя титула чемпиона мира и чемпиона Европы также есть вариант, когда они могут остаться без плей-офф — если проиграют Украине в шесть и более мячей, но шансы на то, что это случится, стремятся к нулю.

Португальцы в первой игре с Сербией позволили себе небольшую расслабленность на стартовых минутах, что чуть было не привело к проблемам. Однако сборная Португалии смогла собраться с силами и перевернула ход встречи.

Надеемся, что сборная Украины сможет сохранить заряд эмоций, который подарила игра с Сербией, а также будет реализовывать моменты на высоком уровне — то, чего не хватило в игре с Нидерландами. Также не будем забывать об умении Михаила Зварыча забивать быстрые гол — это именно то, что нужно в такой встрече.

Отметим, что Сборная Украины не смогла пробиться в плей-офф Евро лишь раз за последние девять розыгрышей (в 2007 году, когда в финальном турнире последний раз участвовали восемь команд).

Отметим, что в игре с Сербией отсутствовали Педяш, Радевич, Разуванов и Журба. Последний вернулся в распоряжение тренерского штаба перед данной игрой.

Что говорят перед матчем:

Александр Косенко, тренер сборной Украины.

"Мы приложим максимум усилий для того, чтобы добиться положительного результата. Не будем смотреть на параллельную игру, а будем рассчитывать только на себя. Мы все понимаем, на каждую игру выходим, чтобы победить. Бывает, это выходит, бывает — не получается. Но на каждый матч мы исходим с одной целью — порадовать зрителей, болельщиков в Украине и получить положительный результат".

Игрок сборной Португалии Андре Коэлью.



"Мы не имеем права на поражение в матче с командой, которая входит в десятку лучших в Европе. Для нас каждый матч сродни финалу, и игра против Украины будет такой же".