Футзал

Football.ua рассказывает о вариантах развития событий для национальной команды.

Сборная Украины в рамках финальной части чемпионата Европы по футзалу попала в группу с Португалией, Сербией и Нидерландами.

Украинская команда уступила хозяевам турнира, нидерландцам, со счетом 2:3, а затем разгромила сербов — 6:1. В третьем туре нас ждет игра против действующего чемпиона мира и Европы — Португалии.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает о раскладах перед решающим туром.

Сборная Украины 25 января совершила переезд из Амстердама в Гронинген и уже провела тренировочное занятие.

К данному моменту сборная Украины сохраняет за собой даже шансы на первое место в турнирной таблице, однако и запросто может остаться ни с чем. Отталкиваться будем все-таки от результата нашего матча, параллельно рассматривая влияние встречи между Нидерландами и Сербией на нашу судьбу.

Сразу отметим, что при равенстве очков, в первую очередь, будет учитываться очный результат между командами, а потом разница голов.

ГРУППА A 1 Португалия (Футзал) 2 2 0 0 8 3 5 6 2 Нидерланды (Футзал) 2 1 0 1 4 6 -2 3 3 Украина (Футзал) 2 1 0 1 8 4 4 3 4 Сербия (Футзал) 2 0 0 2 3 10 -7 0

1) Украина обыграет Португалию

В таком случае наша команда точно будет выше в турнирной таблице, чем Португалия. Если Нидерланды обыграют Сербию, то между тремя командами будет смотреться разница забитых и пропущенных голов.

Наша будет точно лучше, чем у Португалии. Нидерландам же придется сократить отставание от нашей команды минимум в семь голов. Вряд ли сербы позволят так издеваться над собой.

2) Украина сыграет вничью с Португалией

В таком случае португальцы выходят дальше с первого места, а у нас есть несколько вариантов развития событий.

Если сербы обыграют Нидерланды, то мы выйдем в плей-офф со второго места. В ином случае — отправимся домой. Так произойдет ввиду того, что у "оранжевых" преимущество перед нами в личных встречах.

3) Украина проиграет Португалии

В таком случае португальцы будут на первом месте, а нам нужно возлагать все надежды на триумф Сербии в матче против Нидерландов. Если сербам не удастся обыграть "оранжевых", то наша команда точно вылетит из турнира.

При победе сербов у всех трех команд (кроме Португалии) будет по три балла и будет считаться разница забитых и пропущенных голов. Как можно увидеть в таблице — у Украины разница (+4), у Нидерландов (-2), а у Сербии (-7).

Объективно, Сербии будет довольно сложно нивелировать отставание от сборной Украины, как и "оранжевым", у которых дистанция до нашей команды сейчас составляет шесть мячей.

Как итог, сборной Украины нужно надеться, что сборная Нидерландов неудачно выступит против Сербии. Самим же нужно попытаться отобрать очки у Португалии или хотя бы не пропустить много голов.