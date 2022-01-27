Football.ua рассказывает о вариантах развития событий для национальной команды.
Сборная Украины, фото УЕФА
27 января 2022, 07:00
Сборная Украины в рамках финальной части чемпионата Европы по футзалу попала в группу с Португалией, Сербией и Нидерландами.
Украинская команда уступила хозяевам турнира, нидерландцам, со счетом 2:3, а затем разгромила сербов — 6:1. В третьем туре нас ждет игра против действующего чемпиона мира и Европы — Португалии.
Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает о раскладах перед решающим туром.
Сборная Украины 25 января совершила переезд из Амстердама в Гронинген и уже провела тренировочное занятие.
К данному моменту сборная Украины сохраняет за собой даже шансы на первое место в турнирной таблице, однако и запросто может остаться ни с чем. Отталкиваться будем все-таки от результата нашего матча, параллельно рассматривая влияние встречи между Нидерландами и Сербией на нашу судьбу.
Сразу отметим, что при равенстве очков, в первую очередь, будет учитываться очный результат между командами, а потом разница голов.
|ГРУППА A
|1
|
|Португалия (Футзал)
|2
|2
|0
|0
|8
|3
|5
|6
|
|2
|
|Нидерланды (Футзал)
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
|
|3
|
|Украина (Футзал)
|2
|1
|0
|1
|8
|4
|4
|3
|
|4
|
|Сербия (Футзал)
|2
|0
|0
|2
|3
|10
|-7
|0
|
1) Украина обыграет Португалию
В таком случае наша команда точно будет выше в турнирной таблице, чем Португалия. Если Нидерланды обыграют Сербию, то между тремя командами будет смотреться разница забитых и пропущенных голов.
Наша будет точно лучше, чем у Португалии. Нидерландам же придется сократить отставание от нашей команды минимум в семь голов. Вряд ли сербы позволят так издеваться над собой.
2) Украина сыграет вничью с Португалией
В таком случае португальцы выходят дальше с первого места, а у нас есть несколько вариантов развития событий.
Если сербы обыграют Нидерланды, то мы выйдем в плей-офф со второго места. В ином случае — отправимся домой. Так произойдет ввиду того, что у "оранжевых" преимущество перед нами в личных встречах.
3) Украина проиграет Португалии
В таком случае португальцы будут на первом месте, а нам нужно возлагать все надежды на триумф Сербии в матче против Нидерландов. Если сербам не удастся обыграть "оранжевых", то наша команда точно вылетит из турнира.
При победе сербов у всех трех команд (кроме Португалии) будет по три балла и будет считаться разница забитых и пропущенных голов. Как можно увидеть в таблице — у Украины разница (+4), у Нидерландов (-2), а у Сербии (-7).
Объективно, Сербии будет довольно сложно нивелировать отставание от сборной Украины, как и "оранжевым", у которых дистанция до нашей команды сейчас составляет шесть мячей.
Как итог, сборной Украины нужно надеться, что сборная Нидерландов неудачно выступит против Сербии. Самим же нужно попытаться отобрать очки у Португалии или хотя бы не пропустить много голов.