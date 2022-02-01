Футзал

Представляем вашему вниманию самые яркие моменты поединка в рамках 1/4 финала европейского первенства.

В рамках 1/4 финала Евро-2022 по футзала сборная Украины сошлась в противостоянии с Казахстаном, по итогам которого нашей команде удалось одержать победу со счетом 5:3 и пробиться в следующий этап турнира.

Подопечные Александра Косенко отправили в ворота соперника пять мячей, однако интрига сохранялась вплоть до финального свистка.

Во второй половине второго тайма соперник пошел ва-банк, однако в конечном итоге именно сборная Украины пробилась в полуфинал чемпионата Европы, где встретится с победителем пары Россия — Грузия.

Обзор матча:

Казахстан — Украина 3:5

Голы: Дуглас Жуниор, 34, Оразов, 38, 40 — Шотурма, 15, Корсун, 25, Зварыч, 30, Разуванов, 39, Лебедь, 39

Казахстан: Игита — Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков, Атантаев

Украина: Ципун — Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш