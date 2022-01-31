Футзал

Подопечные Косенко в результативном матче одолели казахов.

Сборная Украины в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы по футзалу играла против Казахстана.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch подводит итоги матча.

С первых минут встречи команды действовали довольно аккуратно, не торопясь форсировать развитие событий. Соперники понимали, что любая ошибка может обойтись очень дорого. У казахов было небольшое территориальное преимущество, но в опасные моменты оно не конвертировалось.

Соперники начали создавать остроту у ворот друг друга в середине тайма. Сперва, передачу Корсуна с правого фланга чуть не переросла в удар из опаснейшей позиции, а несколько позже ответили казахи, но Цыпун успел среагировать на срезку от соперника в опасной близости к воротам.

Несколько позже Украина отодвинула игру к воротам соперника, а Корсун заработал пенальти для нашей команды. За исполнение удара взялся Шотурма — у Игиты не было шансов. После этого был момент у Абакшина, но его удар головой принял на себя голкипер Казахстана.

Под занавес первой половины игры команды обменялись убойными моментами. Сперва, Чернявский продавил несколько оппонентов, вырвался на свидание с Игитой и убийственным ударом послал мяч в штангу. Казахстан тоже имел свой момент - Турсагулов получил мяч около штрафной площади и пробил с носка, но выручила штанга нас.

В начале второго тайма команды задали хороший темп, но опасные моменты пошли далеко не сразу. А вот фолы у казахов посыпались — три штуки за первые пять минут. Команду боролись за инициативу, а Украина сделал счет 2:0! Корсун получил передачу из глубины от Зварыча и в ближнем бою не оставил шансов Игите.

Казахстан начал большими силами идти в атаку, а потому у нас стали появляться роскошные моменты. Сперва, три в одного вышли наши футзалисты. но не смогли реализовать момент, но уже через минуту Зварыч отправил мяч в пустые ворота со своей половины поля. 0:3.

Буквально в следующие минуты у нас было два удара по пустым воротам со своей половины, но мяч предательски не шел в ворота. А вот у казахов все-таки получилось забить гол - Дуглас Жуниор мощнейшим ударом вколотил мяч под перекладину. 1:3.

После этого началась игра с обилием моментов. Казахи здорово создавали впятером, а мы подлавливали их на ошибках. Сперва, Оразов с носка протолкнул мяч в наши ворота после прострела с левого фланга. 2:3. Но затем голами отметились Разуванов и Лебедь, а еще один точный удар Оразов лишь скрасил поражение казахов.

Казахстан — Украина 3:5

Голы: Дуглас Жуниор, 34, Оразов, 38, 40 — Шотурма, 15, Корсун, 25, Зварыч, 30, Разуванов, 39, Лебедь, 39

Казахстан: Игита — Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков, Атантаев

Украина: Ципун — Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш