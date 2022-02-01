Футзал

Представляем вашему вниманию самые яркие моменты поединка в рамках 1/4 финала европейского первенства.

В рамках 1/4 финала Евро-2022 по футзалу сборная России сошлась в противостоянии с Грузией, по итогам которого россиянам удалось одержать победу со счетом 3:1 и пробиться в следующий этап турнира.

Стоит отметить, что победитель этого поединка должен встретиться со сборной Украины в полуфинале Евро-2022. Таким образом, нашей команде предстоит поединок с Россией, который состоится в пятницу, 4 февраля.

Обзор матча:

Россия — Грузия 3:1

Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 — Бруно Петри, 24