Футзал

Подопечные Косенко сыграют в матче за третье место.

Сборная Украины в рамках полуфинального поединка чемпионата Европы по футзалу играла против России.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch подводит итоги матча.

Еще до матча стало понятно, что у сборной Украины будет сумасшедшая поддержка на трибунах. Болеть за нашу команду приехало много болельщиков, которые не замолкали ни на секунду.

Что касается игры, то встреча началась для нас не лучшим образом — обиднейший гол пропускаем. Ципун не разобрался после дальнего удара. Свой же ему партнер помешал. 0:1. Еще одной проблемой для нашей команды стало то, что уже к десятой минуте у нас было пять фолов.

Из-за этого тренерский штаб принял решение играть в пять полевых игроков, чтобы контролировать мяч и не нарушать правила. В одном из моментов это привело к пропущенному голу. Цыпун не успел примчать к воротам, а Афанасьев выиграл борьбу у Серого и пробил головой — мяч угодил в перекладину, а добивание Афанасьева оказалось не берущимся для Ципуна. 0:2.

Но подопечные Косенко не растерялись и пошли в наступление. Серый плотным ударом с левой ноги уложил мяч в угол ворот. 1:2. Это был очень важный гол! В конце тайма мы имели еще пару неплохих шансов, но немного не хватало точности. Отдыхать команды ушли при счете 1:2.

В начале второго тайма у россиян был момент, когда нам повезло — соперник не попал в пустые ворота с острого угла. Помогла нам штанга. Однако после этого сборная Украины перехватила инициативу и оказывала постоянное давление на ворота соперника. Абакшин пробивал несколько раз, но точности ему не хватало.

В какой-то момент Россия забрала мяч под свой контроль, а мы до какого-то момента действовали без ошибок. Однако в одном из эпизодов Ниязов в падении ножницами пробил в ближний угол наших ворот. 1:3. Сборная Украины вновь начала играть в пять полевых. Стоит сказать, что получалось у нас это здорово.

На 35 минуте встречи Абакшин здорово подставил ногу после паса Шотурмы, максимально обострив интригу в матче. Наши болельщики продолжали петь каждую секунду, а команда шла вперед без остановки.

В одном из моментов Шотурма получил мяч на дальней штанге и из убойной позиции пробил выше ворот, а под занавес игры наша команда заработала пенальти, который Шотурма не реализовал — голкипер выручил россиян. Уже за несколько секунд до финального свистка Абакшин пробивал после скидки партнера, но не попал.

Огромное количество моментов мы упустили в концовке, но так и не смогли забить. Финальный свисток зафиксировал поражение Украины.

Украина — Россия 2:3

Голы: Серый, 16, Абакшин, 35 — Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 31

Россия: Путилов — Абрамов, Соколов, Паулиньо, Нандо, Милованов, Ниязов, Чишкала, Абрамович, Давыдов, Афанасьев, Замтарадзе

Украина: Ципун — Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш, Фаренюк, Савенко