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СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПО ФУТЗАЛУ, УАФ
03 февраля 2022, 12:34
Сборная Украины сойдется в противостоянии против России в рамках полуфинала Евро-2022 по футзалу за право сыграть в заключительной стадии турнира и побороться за трофей.
Удастся ли "желто-синим" пробиться в финал европейского первенства, несмотря на неутешительные прогнозы букмекеров? Об этом станет известно по итогам самого матча, который состоится 4 февраля в 18:00.
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Следить за ключевыми событиями поединка Украина — Россия вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
Украина — Россия: онлайн-трансляция полуфинального матча Евро-2022
Путь команд на Евро-2022
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