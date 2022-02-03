Футзал

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Сборная Украины сойдется в противостоянии против России в рамках полуфинала Евро-2022 по футзалу за право сыграть в заключительной стадии турнира и побороться за трофей.

Удастся ли "желто-синим" пробиться в финал европейского первенства, несмотря на неутешительные прогнозы букмекеров? Об этом станет известно по итогам самого матча, который состоится 4 февраля в 18:00.

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Следить за ключевыми событиями поединка Украина — Россия вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Украина — Россия: онлайн-трансляция полуфинального матча Евро-2022

Путь команд на Евро-2022

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