Футзал

Сборная Украины попытается реабилитироваться после обидного поражения в полуфинале.

Сборная Украины уступила в полуфинале России и теперь сыграет в матче за третье место с Испанией.

Матч состоится в воскресение, 6 февраля в 15:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажут телеканалы UA:Перший и Суспільне Спорт.

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Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Отметим, что по завершению встречи на нашем сайте будет доступно видео голов и обзор матча Украина — Испания.