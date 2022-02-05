Футзал

Артем Андросян делится впечатлениями от полуфинального матча с места событий.

Выступления грандов украинского футбола в еврокубках породили новое понятие для нас — "достойное поражение". После игры сборной Украины в полуфинале чемпионата Европы по футзалу против России это понятие обрело немного другие очертания. Кажется, клубный футбол до такого выражения не дотягивает.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает об историческом матче.

Предматчевые расклады

Большая аудитория из футбола ринулась в футзал, но не до конца понимала расклады перед данной встречей. Сборная Украины была в конце ТОП-10 сборных Европы по футзалу, тогда как россияне шли первыми. Это не значит, что их нельзя обыгрывать, но на бумаге фаворит был очевиден.

На нашей стороне было отсутствие некоторых лидеров сборной России — Робиньо и Антошкина. Нет сомнений, что этих двоих сопернику не хватало, но это длинный турнир, на котором постоянно кто-то выбывает.

Стартовый провал и непоколебимая воля

Сборная Украины пропустила уже на второй минуте — Ципун не смог зафиксировать мяч после ряда рикошетов. Подопечные Косенко немного опешили от такого старта и не сразу смогли перехватить игровую инициативу.

Другой большой проблемой стало большое количество фолов на старте — пять нарушений уже к десятой минуте очень усложняют ситуацию. Однако сборная Украины достойно справилась. Тренерский штаб решил, что игра в пять полевых позволит больше держать мяч и будет меньше шансов получить ненужный фол. Что же, это сработало, но все-таки второй пропущенный гол в какой-то степени произошел из-за того, что Ципун не успел вернуться в рамку.

К счастью, Серый вернул нас в игру, а самое главное — дал очень сильный эмоциональный заряд нашей команде. Можно смело сказать, что два первых гола — очень обидные и их вполне можно было избежать.

Третий гол у россиян получился отличный, но и мы ответили качественным взятием ворот — Абакшин подправил мяч после отличного паса Шотурмы.

Команда Александра Косенко зажала соперника на половине поля. Нужно сказать. что у нас очень здорово получалось играть с пятью полевыми. Серый и Лебедь со своей "дальней артиллерией" оставались сзади и были готовы пробить в любой момент, быстроногие Корсун и Шотурма давали ширину, а Абакшин отлично навязывал борьбу в центральной зоне.

Незабитый пенальти и еще уйма моментов... Это все останется в памяти каждого из нас. Команда не останавливалась ни на одну секунду. Игроки верили, украинцы на Зигго Доум верили и все около телеэкранов верили. Нам не хватило немного везения. Игру можно было перевести в овертайм, но этого не случилось. Однако несмотря на итоговый результат, такой командой можно только гордиться.

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Еще одни герои

Помимо наших игроков, поводом для гордости стали болельщики — еще одни герои в тот вечер. Конечно, россиян на трибунах было не так много, но, кажется, это не имело никакого значения — наших фанатов было не перекричать. Торсида украинцев не умолкала ни на секунду — был и гимн, и "Червона рута", и краткие уроки географии по вопросу Крыма, и народная, посвященная президенту соперника, а также уйма других кричалок.

И если на стартовых минутах казалось, что такой шквал слишком заряжал наших игроков, которые быстро "нахватались" фолов, то уже дальше не было сомнений — команда и фанаты работают в одном направлении. Игроки сборной России не могли даже порадоваться удачному отбору — это сразу же заглушалось гулом и негодованием. Кто-то из игроков россиян даже пытался что-то сказать нашим фанатам, но в ответ получил — "чтобы я тебя больше не видел". И много других слов...

После матча наши фанаты скандировали "Молодцi" и "Дякуємо", а также поддержали Петра Шотурму, который не смог забить пенальти. Команда не раз подошла к фанатской трибуне и поблагодарила за матч. Это было настоящее единение игроков и фанатов — отличная работа, пускай финал пройдет и без нас.

Как итог, хочется сказать, что у нас в стране действительно достойная сборная по футзалу, которая может добиться серьезных результатов. Хочется верить, что этот чемпионат Европы привлечет больше внимания к такому виду спорта у нас в стране. Украинские футзалисты добиваются славы на крупных турнирах без единого бразильца в составе, что не скажешь о других постсоветских командах. Наша сборная играет в футзал — телом, душой и сердцем.

Артем Андросян из Амстердама