Футзал

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Сборная Украины по футзалу встретиться с Испанией в матче за третье место.

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Поединок состоится в воскресение, шестого февраля в 15:30 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи предлагаем с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Она будет в этой новости.

Отметим, что по завершению встречи на нашем сайте будет доступно видео голов и обзор матча Украина — Испания.