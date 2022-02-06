Футзал

Наставник сборной Украины по футзалу прокомментировал предстоящий поединок.

Национальная сборная Украины по футзалу уже совсем скоро проведет решающий поединок в битве за "бронзовые" медали чемпионата Европы-2022 против Испании.

Испания — Украина. Накануне

За день до ответственного противостояния главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко провел предматчевую пресс-конференцию, на которой дал оценку положению дел в нашей команде, а также рассказал о своих впечатлениях о предстоящем сопернике.

"Безусловно, мотивация зашкаливает. Мы не так часто играем в полуфиналах чемпионатов Европы, поэтому настроены исключительно на победу. Для нас любые медали — это уже успех. Будем бороться до тех пор, пока не закончатся силы. Мотивация каждого игрока будет на запредельном уровне.

Испанцам не привыкать играть на подобных этапах турниров, а для нас это стало очень ответственным вызовом. Не так давно мы провели два товарищеских поединка против них (дважды по 0:3 – ред.), поэтому хорошо знаем друг друга.

Считаю, что лишний раз представлять эту команду топ-уровня не имеет смысла. Португальцы в полуфинале нашли слабые места у этой команды, поэтому и мы попробуем это сделать", — подытожил специалист.

Напомним, что матч Испания — Украина состоится 6 февраля, начало в 15:30 по киевскому времени.