Футзал

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Сборная Украины в рамках поединка за третье место чемпионата Европы по футзалу уступила сборной Испании.

Подопечные Александра Косенко довольно долго боролись с соперником на равных, но в конце совершили несколько ошибок, которые привели к счету 1:4. После этого украинская команда создала еще ряд моментов, но так и не смогла забить.

Обзор матча:

Испания - Украина 4:1

Голы: Мельядо, 11, Солано, 18, Бойис, 31, Адольфо, 32 — Чернявский, 17

Испания: Эрреро — Ортис, Гомес, Лосано, Мельядо, Борха, Бойис, Адольфо, Сесилио, Чино, Кампос, Солано, Плана

Украина: Ципун — Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш, Фаренюк, Савенко