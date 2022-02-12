Футзал

Организаторы отметили игру вратаря сборной Украины по итогам турнира.

УЕФА представила символическую сборную Евро-2022 по футзалу после окончания турнира.

Лучшим голкипером турнира организаторы выбрали вратаря сборной Украины Кирилла Ципуна. Также в символическую сборную вошли Серхио Лосано (Испания), Дуглас Джуниор (Казахстан), Сергей Абрамов (Россия) и Зики (Португалия), который стал лучшим игроком турнира.

Напомним, сборная Украины заняла четвертое место на Евро-2022, уступив в полуфинале России (2:3) и Испании (1:4) в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футзалу сохранила место в рейтинге УЕФА после Евро-2022.