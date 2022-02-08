Футзал

Подопечные Александра Косенко остались в топ-10 списка.

Сборная Украины в рамках чемпионата Европы по футзалу-2022 заняла четвертое место, уступив в матче за третье место испанцам.

УЕФА обновил рейтинг сборных после розыгрыша турнира. Сборная Украины в этом списке расположилась на восьмом месте, которое занимала и ранее.

Отметим, что команда Косенко, начиная с третьего матча группового этапа, встретилась с четырьмя лучшими командами Европы.

Напомним, что ранее Александр Косенко прокомментировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы по футзалу.