Футзал

Контрольні матчі відбудуться 9 та 11 грудня.

Юнацька збірна України з футзалу візьме участь у турнірі Visegrad Cup 2022, де доведеться зіграти матчі проти Чехії та Угорщини. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Підопічні Ігоря Москвичова проведуть навчально-тренувальний збір у чеській Остраві з 3 грудня.

Перша гра проти Чехії пройде 9 грудня о 19:30 за київським часом, а другий матч проти Угорщини – 11 грудня о 15:00.

Склад юнацької збірної України з футзалу U-19

Воротарі: Іван Белімов (Чорне море), Дмитро Дяченко (Кардинал-Рівнестандарт), Юрій Яремчук (Бонго Футзал, Польща).

Польові гравці: Дмитро Скибчик, Максим Малиновський, Вадим Тютюрай (усі — Кардинал-Рівнестандарт), Дмитро Кармаліта (Фортуна, Німеччина), Даміан Запорожан (Ураган), Денис Сніцаренко (SkyUp Futsal), Роман Татумірак (Юнайтед Помеція, Італія), Юрій Оленяк (Інтернасьонал, Португалія), Віталій Панкратій, Дмитро Рибіцький (обидва — Саулес Крастас, Литва), Андрій Єлішев, Владислав Ткаченко (обидва — Тім Лемборк, Польща), Дмитро Федик (Левіце, Словаччина), Назарій Круковський (Бурінхоса, Португалія).

Нагадаємо, 3 листопада відбулося жеребкування раундів відбору Євро-2023. За його підсумками збірна України потрапила до другої групи основного раунду, де зустрінеться з Румунією, Сербією та переможцем групи В попереднього раунду (Чорногорія, Сан-Марино, Гібралтар).