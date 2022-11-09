Футзал

"Синьо-жовті" здобули третю перемогу у групі.

У третьому турі кваліфікаційного раунду на Чемпіонат світу-2024 чоловіча збірна України з футзалу розгромила косоварів із рахунком 5:2. Голами у складі нашої команди відзначилися Ігор Чернявський, Євген Сірий, Микола Микитюк, Артем Фаренюк та Ярослав Лебідь.

Ця звитяга стала для України третьою у групі. 8 березня 2023 року наші співвітчизники зустрінуться зі збірною Нідерландів та вирішать, хто фінішує на першій позиції. Нам для цього точно достатньо нічиєї, адже ми випереджаємо "помаранчевих" на 3 пункти.

Відзначимо, що всього до елітного раунду вийдуть переможці 12 груп і 4 команди, які посіли другі місця. Інші 8 других команд змагатимуться між собою за вихід на Чемпіонат світу у плей-оф. В одній групі відбору грають по 3 колективи.